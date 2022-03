3. Liga: Würzburg lässt wichtige Punkte liegen

Strohdiek vergibt beste Ausgleichschance

Trotzdem hatten sich die Kölner für die aktive Anfangsphase die Führung verdient. Die Hausherren hatten Probleme ins Spiel zu kommen und brachten sich vor allem in den ersten Minuten durch eigene Fehler häufig selbst in Gefahr. Danach kamen die Würzburger aber besser in die Partie und erarbeiteten sich Gelegenheiten in der Hälfte der Kölner. Die beste Aktion hatte Christian Strohdiek, dessen Schuss auf der Linie von Seok-ju Hong gerettet wurde.