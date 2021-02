3. Liga: Würzburg kommt in Bochum mit 0:3 unter die Räder

Eine Woche nach dem sensationellen 3:2-Sieg gegen den Topklub Hamburger SV war für die Rothosen gegen den Aufstiegkandidaten VfL Bochum nichts zu holen.

Bochum schießt sich an die Tabellenspitze, Würzburg bleibt Letzter

Robert Zulj (21.) brachte die Bochumer in Führung, profitierte allerdings von einem kapitalen Fehler von Daniel Hägele, der am Fünfmeterraum wohl auch aufgrund eines Platzfehlers am Ball vorbeitrat. Der Österreicher Zulj ließ sich die Chance nicht entgehen. In der 45. Minute hatte Zulj das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber denkbar knapp. Danny Blum (62.) und Gerrit Holtmann (81.) erhöhten im zweiten Durchgang und schossen den VfL damit an die Tabellenspitze.

Die Kickers bleiben nach der Niederlage in Bochum mit 15 Zählern Tabellenschlusslicht. Auswärts holten die Mainfranken nur einen einzigen Sieg in dieser Spielzeit.