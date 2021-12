3. Liga: Würzburg kassiert Ausgleich in letzter Minute

Im Keller-Duell mit dem FSV Zwickau mussten die Würzburger Kickers in letzter Minute den Ausgleich hinnehmen. Zuvor hatten Marvin Pourie und Maximilian Breunig die Unterfranken zweimal in Führung gebracht.

Mit dem Unentschieden steckt Würzburg weiter tief im Tabellenkeller fest. Mit 17 Punkten weiterhin auf Platz 19. Drei Punkte trennen sie nun von Türkgücü München und somit einem Platz der den Verbleib in der 3. Liga sichert.

Schöne Vorbereitung von Kopacz ermöglicht die Führung

Abstiegskampf lag vor dem Duell zwischen den Würzburger Kickers und dem FSV Zwickau in der Luft. Die Unterfranken standen vor dem Spieltag auf Rang 19, die Gäste auf 15. Beide Teams trennten nur fünf Punkte. Die Anspannung merkte man beiden Teams in der Anfangsphase an. Kontrollierte Zuspiele, wenig Offensive, kaum Kreativität.

Es brauchte ein Tor, um der Partie ein wenig Leben einzuhauchen. Marvin Pourie hatte die Würzburger Kickers in der 29. Minute in Führung gebracht. David Kopacz hatte den Stürmer mit einem wunderschönen Chip aus dem Halbfeld bedient. Pourie ließ im Strafraum Zwickau-Torwart Johannes Brinkies aus neun Metern keine Chance.

Eigentor von Dietz bringt Zwickau zurück

Kurz vor der Pause hatte Pourie die Gelegenheit, den Spielstand zu erhöhen. Nachdem er sich gegen drei Gegenspieler durchgesetzt hatte, visierte er von der Strafraumkante das Tor an, doch Reinthaler fälschte im letzten Moment zur Ecke ab. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

Zwickau kam besser aus der Kabine, dominierte fortan das Spiel, doch wieder es ein Würzburger, der traf - allerdings ins eigene Tor. Lars Dietz hatte eine Hereingabe von Dennis Waidner unhaltbar zum 1:1-Ausgleich abgefälscht (52.).

Ausgleich in der 90. Minute

Doch die Führung der Zwickauer sollte nicht lange halten. Wieder war Pourie entscheidend beteiligt. Der Stürmer wurde im Strafraum freigespielt, doch anstatt selber abzuschließen, entschied er sich dafür, den Ball querzulegen. Maximilian Breunig musste den Ball aus sieben Metern nur noch zum 2:1 einschieben (74.).

Würzburg sah bis kurz vor Schluss wie der sichere Sieger aus. Die drei Punkte gegen einen direkten Abstiegs-Konkurrenten hätten der Mannschaft sicherlich gut getan. Doch ein Eckball in der 90. Minute brachte die Unterfranken um den verdienten Lohn. der scharfe Ball rutschte durch die Würzburger Verteidigung und landete irgendwie vor den Füßen von Marco Schikora. Der Zwickauer schob zum 2:2-Endstand ein (90.).

Für Würzburg ist es bereits das achte Unentschieden in dieser Saison.