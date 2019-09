3. Liga: Würzburg in Magdeburg chancenlos

Nach einer umkämpften ersten Halbzeit, in der Christian Beck (40.) die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung brachte, konnten die Unterfranken insbesondere im zweiten Durchgang nicht mehr mithalten. Sören Bertram (61., Handelfmeter) und Joker Tarek Chahed (80.) besiegelten die 0:3 (0:1)-Niederlage aus Sicht der Gäste.

Dämpfer nach zwei Siegen

Zuletzt hatte Würzburg zweimal in Folge gewonnen, nach der deutlichen Pleite stehen sie jetzt auf Platz zwei im Tabellen-Mittelfeld. Magdeburg verbesserte sich dagegen auf Rang sieben und schnuppert nach zuletzt drei Unentschieden in Folge an den Aufstiegsplätzen.

1. FC Magdeburg - Würzburger Kickers 3:0 (1:0)

1. FC Magdeburg: M. Behrens - Ernst, Koglin, Tob. Müller, Perthel - Rother, Jacobsen - S. Conteh (63. T. Chahed), Preißinger (78. Laprévotte), S. Bertram (85. Osei Kwadwo) - Beck

Würzburger Kickers: Verstappen - Ronstadt (65. Widemann), Hägele, Schuppan, Herrmann - Gnaase, Rhein - F. Kaufmann, Sontheimer (65. Hemmerich), Vrenezi - Pfeiffer (84. P. Breitkreuz)

Tore: 1:0 Beck (40.), 2:0 S. Bertram (61./Handelfmeter), 3:0 T. Chahed (79.)

Gelbe Karten: S. Bertram (1), Tob. Müller (2), Preißinger (3), Ernst (4) / Vrenezi (2)

Schiedsrichter: Asmir Osmanagic (Stuttgart)

Zuschauer: 16165