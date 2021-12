3. Liga: Würzburg entführt einen Punkt aus Halle

Halle etwas näher dran am Sieg

In der zweiten Hälfte blieb Halle aktiver, kam jedoch kaum mal zu wirklichen Torchancen. Die gefährlichste Gelegenheit hatte erneut Boyd, der eine Hereingabe nur um wenige Zentimeter verpasste. Sowohl Boyd als auch Pourié auf Kickers-Seite mühten sich ab und an zu Halbchancen.

So ging das 0:0 letztlich in Ordnung. In der Tabelle rückte Halle auf Rang 13 vor, wohingegen Würzburg auf Position 19 bleibt.