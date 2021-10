3. Liga: Wichtiger Sieg für Würzburg gegen Türkgücü

Aufatmen in Würzburg: Dank der Treffer von Tobias Kraulich (55.) und Marvin Pourié (79.) wird dder Abstand der Kickers auf die Nicht-Abstiegsplätze in der 3. Liga nicht noch größer. Philip Türpitz (90.) konnte für Türkgücü in der Nachspielzeit nur noch verkürzen. Die Münchner fielen nach der Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz zurück.