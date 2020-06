3. Liga: Wichtige Siege für TSV 1860 und FC Bayern II

Die Löwen siegten am 31. Spieltag beim ambitionierten KFC Uerdingen mit 3:1 (0:1) und verbesserten sich mit 49 Punkten auf Rang vier. Dieser könnte am Saisonende äußerst wertvoll sein, weil die Zweitvertretung von Bayern München nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen darf. Die Talente des Rekordmeisters bleiben durch das 2:0 (0:0) gegen den FSV Zwickau mit 51 Punkten auf einem Aufstiegsrang.

1860 drehte die Partie durch die Tore von Kristian Böhnlein (57.), Leon Klassen (66.) und Efkan Bekiroglu (90.+3), Uerdingen war durch Adriano Grimaldi (36.) in Führung gegangen. Für die kleinen Bayern war Jamal Musiala (76./85.) der Matchwinner.