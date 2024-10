26.10.2024, 16:37 Uhr Bildbeitrag

Unterhaching mit glücklichem Punkt gegen Viktoria Köln

In der Partie am 12. Spieltag der dritten Liga war Viktoria Köln ein wenig stärker, doch die Spielvereinigung Unterhaching ging etwas glücklich in Führung und brachte schließlich Unentschieden über die Zeit.

Von BR24Sport