3. Liga: Viktoria Köln schnappt sich gegen Ingolstadt die Punkte

Nach der Niederlage am 33. Spieltag der 3. Liga können sich die Ingolstädter im Saisonendspurt nicht zurücklehnen. Das Team von Neu-Coach Michael Köllner liegt nach dem 3:1 gegen Viktoria Köln weiter nur sieben Zähler vor der SpVgg Bayreuth, die mit 31 Punkten in der Abstiegszone festhängt.

Köln mit mehr Zug zum Tor

Viktoria Köln und der FC Ingolstadt schenkten sich von Beginn an nichts. Die Gastgeber zeigten allerdings mehr Durchschlagskraft und gingen in der 8. Minute in Führung. Robin Meißner versenkte die Kugel per Kopf im linken Eck. FCI-Tormann Marius Funk konnte nur hinterherschauen. Ingolstadt reagierte mit einer guten Chance auf den Rückstand, doch Keeper Ben Voll hielt den Kasten der Gastgeber sauber.

FCI-Anschlusstreffer reicht nicht aus

In der 72. Minute konnten die Schanzer durch Patrick Schmidt zum 1:1 ausgleichen. Nur sechs Minuten später meldete sich die Viktoria mit der erneuten Führung zurück. André Becker köpfte das Leder unhaltbar zum 2:2 ein. David Philipp (82.) machte den Erfolg mit dem Treffer zum 3:1-Endstand perfekt.