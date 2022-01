3. Liga: Vierte Klatsche in Folge für Würzburger Kickers

Die Würzburger Kickers können einfach nicht mehr siegen. Einem 0:3 gegen die Löwen, 0:2 beim SC Verl und 1:2 gegen Waldhof Mannheim folgte den Unterfranken die nächste Klatsche. Die Mannschaft von Trainer Danny Schwarz unterlag auch beim VfL Osnabrück mit 0:2.

Die Hausherren gingen vor 500 Zuschauern an der Bremer Brücke in der 39. Minute durch ihren Stürmer Marc Heider in Führung, Aaron Opoku erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel (51.) auf 2:0. Lediglich Saliou Sané hatte mehrfach die Chance zum Anschlusstreffer. In der 66. Minute verpasste er sein Ziel knapp per Kopf, knapp zehn Minuten später traf er das Leder nicht richtig, als er aus fünf Metern zum Abschluss kam. Das war zu wenig, um den Lila-Weißen gefährlich zu werden.

Würzburg bleibt im Tabellenkeller stecken

Die Schwarz-Elf ist nun schon seit neun Spielen sieglos. Den letzten Punktgewinn holten die Unterfranken am 19. Spieltag (12. Dezember 2021) beim 2:2 gegen den FSV Zwickau. Mit nur 17 Punkten aus 23 Spielen rangieren die Würzburger weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Am 24. Spieltag empfangen die Kickers die Reservemannschaft vom SC Freiburg.