3. Liga - Viel Zündstoff vor entscheidender Videokonferenz

Finanzspritze als weiteres Reizthema

Ein weiteres brisantes Thema der Videoschalte dürfte die Finanzspritze der DFL sein. 300.000 Euro soll es laut Geschäftsführer Christian Seifert für jeden Verein geben. Eigentlich bedingungslos. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Summe aber unter anderem für Corona-Tests verwendet werden. So steht es demnach in einem internen Papier des DFB an die Vereine. Doch bei einem Saisonabbruch wäre das ja hinfällig. Und falls dieser käme, bliebe dann auch noch die Frage, wie die Saison gewertet wird.