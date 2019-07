3. Liga: Unterhaching verpasst bei Uerdingen einen Dreier

Die Gastgeber begannen druckvoll. Kevin Großkreutz bediente Roberto Rodriguez, der den Ball an die Latte nickte. Mehr Glück hatten kurz darauf die Oberbayern. Luca Marseiler (5.) setzte sich im KFC-Strafraum durch und zog ab. Abgefälscht von einem Uerdinger Abwehrbein landete das Leder im KFC-Tor. Die SpVgg ging mit 1:0 in Führung. Und legte nach. Moritz Heinrich versenkte in der 14. Minute die Kugel mit links rechts unten im Tor der Gastgeber zum 2:0.

Uerdingen hat die passende Antwort

Doch Uerdingen fand in der 29. Minute die passende Antwort. Selim Gündüz bediente im Strafraum Rodriguez, der zog ab und abgefälscht schlug das Leder im Tor von Nico Mantl ein. Nur zwei Minuten später war die Führung dahin, denn Frank Evina köpfte aus fünf-Metern zum 2:2-Ausgleich ein. Uerdingen war zurück im Geschäft, dezimierte sich dann aber - der Ex-Bremer Assani Lukimya (38.) musste nach einer Notbremse zu Recht mit Rot vom Platz. In der 85. Minute wäre den Gastgebern trotz Unterzahl fast noch der Fürhtungstreffer gelungen. Gündüz flankte und der Ball landete am rechten Torpfosten. Es blieb beim 2.:2.