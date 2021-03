3. Liga: Unterhaching verliert Kellerduell gegen Uerdingen

Der KFC diktierte das Spiel in der ersten Hälfte nach Belieben, machte hinten geschickt die Räume zu und setzte vorne ab und an gefährliche Akzente. Gegen die unsortierten Hachinger, die in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät waren, waren zwei Freistöße Ausgangspunkt für die beiden Treffer: Adriano Grimaldi (6.) und Assani Lukimya (30.) kamen freistehend zum Kopfball.

Unterhaching schafft den Ausgleich, Uerdingen legt nach

Paul Grauschopf (61.) und Stephan Hain (62.) trafen zwar per Doppelschlag für die Münchner Vorstädter zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Muhammed Kiprit (64.) gelang der Siegtreffer für die Krefelder. Lukimya setzte außerdem einen Foulelfmeter an den Pfosten (80.). Damit blieb es bei der 2:3-Niederlage, nach der Unterhaching Schlusslicht bleibt.