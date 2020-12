3. Liga: Unterhaching und Bayern München II trennen sich 1:1

Unterhaching war im ersten Durchgang die tonangebende Mannschaft. Sie erspielte sich nach dem frühen Führungstor von Luca Marseiler (2.) gegen die lückenhafte Bayern-Abwehr immer wieder klare Gelegenheiten. Doch anstatt den Vorsprung auszubauen, ließen sie die Bayern rankommen. Als sich die Gäste auch einmal in der Offensive zeigten, glichen sie mit der letzten Aktion vor der Halbzeitpause durch ein tolles Freistoßtor von Jann-Fiete Arp (45.) aus.

Unterhachinger Wechsel bleiben wirkungslos, es bleibt beim 1:1

In der zweiten Hälfte hinterließen die Gäste den gefährlicheren Eindruck. Trotz mehrerer personeller Umstellungen kam Unterhaching nicht auf Zug. Alexander Fuchs kam für Niclas Anspach, Lucas Hufnagel in der selben Minute für Niclas Stierlin (52.) und Julien Richter ersetzte Alexander Fuchs (70.) . Danach ging es fast ausschließlich in Richtung des Unterhachinger Kastens. Doch der entscheidende Treffer sollte nicht mehr fallen. Dadurch steht der FC Bayern II auf Platz 16 der Tabelle, Unterhaching ist Elfter.