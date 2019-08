3. Liga: Unterhaching setzt sich gegen FC Bayern II durch

Das Derby begann sehr lebhaft. Bereits in der zweiten Spielminute hatte Kwasi Wriedt für die Hausherren die Chance auf den frühen Führungstreffer, der Stürmer legte seinen Heber aber auf das Tordach. Das erste Tor der Partie gelang dagegen den Gästen. Felix Schröter traf nach Zuspiel von Sascha Bigalke, nachdem die Bayern-Defensive sehr weit aufgerückt war (10.).

Die Gastgeber zeigten sich vom Rückstand nicht geschockt und hatten in Person von Leon Dajaku eine Großchance auf den schnellen Ausgleichstreffer, doch der FCB-Akteur ließ die Möglichkeit aus (15.). Haching schwomm in dieser Phase defensiv, stabilisierte sich aber nach einigen Minuten wieder. Dann legten die Gastgeber wieder zu, verpassten durch Marcel Zylla noch den Ausgleich (33.), schafften diesen dann aber nach einem tollen Heber von Sarpeet Singh nach einem langen Ball von Lukas Mai (38.).

In der 59. Minute gingen die Gäste in Führung: Haching kombinierte sich auf engstem Raum in den Strafraum. Ein Zuspiel von Lucas Hufnagl pralle an den Fuß des Bayern-Verteidigers Chris Richards und von dort ins eigene Tor. Der Treffer wurde aber trotzdem Hufnagl zugesprochen.