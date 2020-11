3. Liga: Unterhaching rettet nach 0:2-Rückstand einen Punkt

>Punktverlust oder Punktgewinn? Beim Blick auf die Tabelle muss man wohl von einem verpassten Sieg sprechen, denn Unterhaching bleibt nach dem 2:2 auf einem Abstiegsplatz.

Zu Beginn des Spiels kamen die Gäste besser in die Partie, spielten sich mehr Chancen heraus und gingen früh (16./22.) verdient durch zwei Standardsituationen mit 2:0 in Führung. Die Hachinger waren in dieser Phase in der Abwehr zu unkonzentriert und im Angriff zu ungefährlich. Erst nach dem Anschlusstreffer durch Patrick Hasenhüttl (27.) zeigten sich die Gastgeber wieder mutiger und konnten die Partie nun offener gestalten.