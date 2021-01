3. Liga: Unterhaching kassiert nächste Pleite in Lübeck

Unterhaching verlor das Kellerduell in Lübeck nach einer schwachen Leistung verdient und rutscht nach der Pleite auf Platz 17 ab. Yannick Deichmann (31.) erzielte per Elfmeter das Tor des Tages. In der Schlussphase schwächten sich die Hachinger noch selbst: Der eingewechselte Christoph Greger (80.) sah die Gelb-Rote Karte.

Haching harmlos

Die Hanseaten erarbeiteten sich im ersten Durchgang ein leichtes Übergewicht und gingen dann auch in der 31. Minute durch einen Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Unterhaching gab nur einmal in der 5. Minute einen gefährlichen Torschuss ab und blieb ansonsten unauffällig und harmlos.

Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit kaum, wo die Spielvereinigung weiterhin keine Torgefahr entwickeln konnte und das Spiel zu allem Überfluss auch noch in Unterzahl beendete. Die beste Chancen vergaben sie ausgerechnet in der Nachspielzeit, als Moritz Heinrich nur die Latte traf.

VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)

Lübeck: Raeder - Florian Riedel, Okungbowa, Grupe, Rieble - Mende, Boland (78. Hertner) - Deters (88. Hebisch), Deichmann (52. Martin Röser), Thiel - Akono (78. Steinwender). - Trainer: Landerl

Unterhaching: Coppens - Schwabl, Göttlicher, Robert Müller, Turtschan (46. Greger) - Grauschopf (70. Stroh-Engel), Stierlin (46. Dombrowka) - Heinrich, Hufnagel (77. Seidel), Ehlich (46. Anspach) - Felix Schröter. - Trainer: van Lent

Tor: 1:0 Deichmann (31., Foulelfmeter)

Gelb-Rote Karte: Greger (Unterhaching) wegen wiederholten Foulspiels (80.)

Gelbe Karten: Thiel - Stierlin, Heinrich, Dombrowka

Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen)