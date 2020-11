3. Liga: Unterhaching gelingt Befreiungsschlag

Die SpVgg Unterhaching verpennte den Start komplett. Das nutzte Maurice Malone aus und brachte Wiesbaden bereits in der zweiten Minute in Führung. Die Hachinger wachten auf und wurden zunehmend besser. In der 20. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich durch Dominik Stroh-Engel. In der 54. Minute gelang Luca Marseiler der Siegtreffer.

Wiesbaden warf bis zum Schluss alles nach vorne, doch immer wieder waren die Hachinger zur Stelle, die selbst mehrfach zum 3:1 hätten kontern können. Es bleibt aber beim 2:1-Sieg, wodurch Unterhaching mit Zuversicht zum Nachholspiel am Mittwoch gegen Halle reisen kann. Unterhaching belegt nun mit 13 Punkten den 15. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur einen Punkt.