3. Liga: Unterhaching verpasst Sprung auf Rang eins

In einem hitzigen Derby waren die Schanzer von Beginn an das aktivere Team, mussten aber durch ein unglückliches Eigentor von Frederic Ananou den Rückstand in der 13. Minute hinnehmen. Doch Ingolstadt zeigte sich keineswegs geschockt, spielte weiter nach vorne und Dennis Eckert nutzte einen Fehlpass von Dominik Stahl eiskalt aus (19. Min.). Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich zeigte der Schiedsrichter für die Gäste auf den Punkt, doch Stefan Kutschke vergab.

Zehn Minuten nach der Pause brachte Maximilian Wolfram einen Freistoß sehenswert ins rechte Eck und besorgte so die Führung. Haching fand zunächst keine Lücke, rannte dann aber couragiert an. Sie blieben glücklos. Die beste Gelegenheit konnte Florian Dietz kurz vor Ende nicht nutzen. Ingolstadt klettert mit dem Sieg einige Plätze nach oben und liegt nun im engen Aufstiegskampf in der 3. Liga auf dem vierten Platz. Unterhaching bleibt Zweiter, hat aber nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Ingolstadt.