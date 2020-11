3. Liga: Uerdingen schlägt Unterhaching mit 3:1

Uerdingen und Unterhaching neutralisierten sich fast eine halbe Stunde lang. Auf beiden Seiten gab es keine ernstzunehmenden Abschlüsse. Danach hatten die Hausherren zwei dicke Möglichkeiten. Muhammed Kiprit zögerte aber (27.) zu lange und so konnte ihn Max Dombrowka noch abgrätschen. In der 36. Minute hatte Kiprit den KFC-Keeper Nico Mantl schon überwunden, zimmerte den Ball knapp rechts am Gehäuse vorbei. Mit einer richtig guten Offensivaktion verabschiedete sich die SpVgg in die Halbzeitpause. Moritz Heinrich zog bei einem Freistoß aus 30 Metern kräftig durch, Hidde Jurjus konnte die Kugel aber durch einen starken Einsatz über die Latte ablenken.

Unterhaching schafft nur den Anschlusstreffer

Die Oberbayern kamen eigentlich gut in die zweite Halbzeit. Luca Marseiler schlug einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit rechts scharf (52.) an den Fünfer, wo Max Dombrowka mit dem langen Bein nur knapp verpasste. Im direkten Gegenzug gelang aber Uerdingen der Führungstreffer. Heinz Mörschel schob (53.) nach feinem Zuspiel seiner Kollegen aus zwölf Metern überlegt flach ein ins rechte Eck und ließ Nico Mantl keine Chance. Der warf sich in der 64. Minute mit dem ganzen Körper in den Weg und vereitelte eine Großchance des KFC. Patrick Hasenhüttl machte es (80.) durch seinen Treffer zum 2:1 nochmal richtig spannend. In der Schlussminute schloss Adriano Grimaldi aber ab zum 3:1-Erfolg für Uerdingen.