3. Liga: Türkgücü verliert Nachholspiel in Rostock mit 0:2

Den ersten Aufreger des Spiels gab es in der vierten Minute. Nach einem Fehlpass von Markus Kolke brachte Jan Löhmannsröben im Strafraum Sercan Sararer zu Fall. Und obwohl der Oberbayer den Haseaten mit dem Fuß getroffen hatte, gab es keinen Elfmeter. Den gab des nur zwei Minuten später dafür auf der anderen Seite. Aaron Berzel hatte Bentley Bahn nach der Grundlinie zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selbst an zum Strafstoß und schoss die Hausherren in Führung.

Unglücks-Abwehr von Berzel führt zum 2:0

Auch beim 2:0 sah Berzel mehr als unglücklich aus. Bei einem Verteidigungsversuch (28.) sprang das Leder von seinem Rücken in den eigenen Kasten. Im weiteren Spielverlauf blieben die Chancen rar. Hansa Rostock überließ den Gästen weitgehend das Feld, die jedoch zu wenige Chancen kreierten. Dementsprechend sauer reagierte Kapitän Sercan Sararer nach dem Spiel: "Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Man hat auch gesehen, die Köpersprache hat komplett gefehlt." Er sah die zweite Hälfte zwar "besser, aber der letzte Punch hat heute gefehlt"

Rostock auf dem Relegationsplatz, Türkgücü auf Rang neun

So bleiben die drei Punkte an der Ostsee, wodurch Hansa Rostock auf den Relegationsplatz vorrückt. Türkgücü befindet sich nun auf Platz neun.