3. Liga: Türkgücü vergibt Sieg gegen Spitzenreiter Saarbrücken

Schmidt wechselt, Saarbrücken übernimmt

Zur Pause wechselte Alexander Schmidt in Bouziane und Gorzel zwei Aktivposten aus und ließ defensiver spielen, wodurch Saarbrücken die Kontrolle komplett übernahm. In der 61. Minute kassierten die Gastgeber dann die Rechnung dafür. Nicklas Shipnoskis Flanke fand den hereinlaufenden Markus Mendler, der aus der Bewegung heraus ansatzlos links in den Kasten köpfte. Es stand 1:1.