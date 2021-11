3. Liga: Türkgücü unterliegt Braunschweig

Am Ende fehlt die Kraft

Der perfekte Start in die zweite Halbzeit ging an Braunschweig. In der 48. Minute traf Bryan Henning aus sechs Metern Entfernung ins Tor der Gäste. Danach nahm das Spiel an Fahrt auf. Nur fünf Minuten später eine große Chance für die Münchner. Eintracht-Torhüter Fejzic sah den Ball zu spät, konnte ihn nicht festhalten. Doch für einen erfolgreichen Nachschuss waren die Gäste nicht rechtzeitig zur Stelle.

Die Mannschaft von Peter Hyballe war sichtlich bemüht, sich Torchancen zu erspielen. Im letzten Drittel fehlte es aber schlicht an der Durchschlagskraft. Türkgücü München bleibt damit auf dem 16. Tabellenplatz.