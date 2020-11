3. Liga: Türkgücü und Ingolstadt trennen sich Remis

Ingolstadt verpasste den Sprung an die Tabellenspitze und ist nun Dritter, Türkgücü steht weiter im Tabellenmittelfeld auf Platz 11: In einer engen 3. Liga trennen beide Teams aber nur vier Punkte. Thomas Keller (14.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, Petar Slišković (34.) noch vor der Pause ausgeglichen.

Hausherren etwas spielfreudiger

Die Hausherren aus München waren in den ersten 45 Minuten die etwas engagiertere und spielfreudige Mannschaft, gerieten aber nach einer knappen Viertelstunde unglücklich in Rückstand: Thomas Keller setzte einen Freistoß aus rund 25 Metern sehenswert in das linke Eck, René Vollath schaute nur hinterher. Türkgücü kam nach einer guten halben Stunde jedoch zum verdienten Ausgleich durch Petar Slišković, der nach Querpass von Tom Boere nur einschieben musste.

In der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber spielbestimmend, Ingolstadt lauerte auf Konter, hatte durch Stefan Kutschke (77.) allerdings die beste Möglichkeit zum Siegtor, sein Kopfball verfehlte das Tor nur minimal. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden.