3. Liga: Türkgücü siegt nach Interimscoach-Glücksgriff

Im ersten Spiel seit der Trennung von Trainer Alexander Schmidt hatte Interimscoach Pummer die Mannschaft auf zwei Positionen umgestellt. Anstelle der beiden Mittelfeldakteure Stefan Stangl und Omar Sijarić setzte er auf Röser und Ünal Tosun. Und damit bewies er das richtige Näschen. Bereits nach sechs Minuten zog Röser nach einem feinen Zuspiel mit links ab und die leicht abgefälschte Kugel landete unhaltbar im kurzen Eck. Nur sieben Minuten später klingelte es erneut im Kasten des 1. FC Magdeburg. Und erneut war Röser der Vollstrecker, diesmal mit der Hacke.

Anschlusstreffer per Elfmeter

Die Gäste kamen jedoch durch einen von Jürgen Gjasula getretenen Elfmeter postwendend (16.) zum Anschlusstreffer. Auslöser war Türkgücü-Keeper René Vollath, der Sören Bertram im Fünfer mit dem Fuß getroffen hatte. Bis zur Halbzeitpause versuchten beide Mannschaften, nachzulegen. Aber es blieb bei der 2:1-Führung für die Hausherren.

Türkgücü in Hälfte kaum in der Offensive

In den zweiten 45 Minuten war von Türkgücü offensiv meistens nicht viel zu sehen. Magdeburg nutzte aber den Ballbesitz nicht aus. So zimmerte Nico Granatowski die Kugel (57.) knapp über die Latte. Dann rannte Sercan Sararer nach einem Ballgewinn an der Mittellinie (62.) alleine aufs Tor zu, wurde jedoch vom eingewechselten Sirlord Conteh geblockt. Danach beschränkten sich die Oberbayern erneut auf das Verteidigen. Trotz heftigem Schneetreiben brachten die Hausherren den knappen Sieg aber über die Zeit., die Partie musste wegen der Niederschläge sogar zehn Minuten unterbrochen werden.