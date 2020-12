3. Liga: Türkgücü siegt im Aufsteigerduell in Verl

In einer weitgehend ereignislosen ersten Halbzeit gab es lediglich eine gute Gelegenheit durch Aygün Yildirim in der 6. Minute. Nach dem Seitenwechsel hatte das Spiel etwas mehr zu bieten. Während Verl der Führung eigentlich näher war, erzielten die Gäste durch Sercan Sararer in der 62. Minute das 1:0. Der Sportclub war anschließend bemüht den Ausgleich zu erzielen, kam jedoch zu selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Verls Sascha Korb sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Für Türkgücü ging eine Serie von drei Niederlagen in Folge und fünf Spiele ohne Dreier zu Ende und belegt nun mit 21 Punkten den elften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf einen Abstiegsrang beträgt fünf Zähler.