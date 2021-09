3. Liga: Türkgücü-Sieg unter neuem Trainer gegen BVB II

Nach zuvor nur zwölf Punkten nach neun Spieltagen war der Türkgücü-Trainer Ruman entlassen worden. Beim Pflichtspieldebüt des neuen Türkgücü-München-Coachs Hyballa ging sein Team mit großer Motivation in die Partie. Türkgücü trat sehr engagiert auf und zeigte ansehnlichen Offensivfußball, der mit einem 2:1-Sieg belohnt wurde.

Angriffsbemühungen durch 1:0-Führung belohnt

In der vierten Minute wurde die frühzeitige Führung nur um Haaresbreite verfehlt. Philip Türpitz erwischte im Strafraum einen Pass vorbei an der Dortmunder Hintermannschaft. Nach seiner Weitergabe in die Mitte rutschen zwei Akteure der Hausherren denkbar knapp am Ball vorbei. Marco Kehl-Gómez kam freistehend zum Kopfball, setzte diesen (16.) nur knapp über den Balken. Kurz nachdem Albion Vrenezi gegen Immanuel Pherai (19.) in höchster Not klären musste, forderte Petar Slisković (26.) wieder den BVB-Keeper Luca Unbehaun. In der 41. Minute krönte Alexander Sorge die Münchner Angriffsbemühungen mit seinem Treffer zur 1:0-Führung, den er per Kopfball einnickte.

Türpitz vollendet zum 2:0 und der späte Anschlusstreffer

In der zweiten Hälfte machte Türkgücü druckvoll weiter. Slisković köpfte (61.) knapp rechts am Tor vorbei, der eingewechselte Torless Knölle setzte (66.) einen Schuss von rechts im Strafraum knapp vorbei. Philip Türpitz nahm eine Flanke von Sercan Sararer mit einem Rechtsschuss direkt ab und setzte das Leder aus sieben Metern (68.) ins linke Toreck zum 2:0. Der Anschlusstreffer durch Timo Bornemann (87.) kam zu spät. Türkgücü brachte den Sieg ins Ziel.

Türkgücü verkürzt Rückstand auf Platz drei

Türkgücü bleibt durch den vierten Saisonsieg Tabellenzehnter, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Dortmund (17 Punkte). Der BVB II verpasste die Chance, durch einen Sieg Tabellenführer 1. FC Magdeburg (19) zu stürzen.