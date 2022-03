3. Liga: Türkgücü schlägt überraschend Tabellenführer Magdeburg

Die Sonne strahlte auf den Rasen des Olympiastadions in München, und die Spieler des Fußball-Drittligisten Türkgücü München ließen sich davon anstecken. Schließlich bezwangen sie am Samstagnachmittag völlig überraschend den Spitzenreiter 1. FC Magdeburg 2:1 (1:0) - und das nach einer starken kämpferischen Leistung auch verdient.

Für Magdeburg ist es die erste Niederlage nach 15 Spielen. Türkgücü bleibt trotzdem mit 21 Zählern Tabellenletzter, sieben Punkte fehlen derzeit auf einen Nichtabstiegsplatz. Im Überlebenskampf in der dritten Liga und nach dem bestätigten Punktabzug von elf Zählern wegen der Klubinsolvenz ist das für den Verein aber das nächste positive sportliche Ausrufezeichen: Schon vor einer Woche siegten sie bei Borussia Dortmund II 1:0.

Es scheint so, als hätte der Trainer Andreas Heraf in der schwierigen Situation bei seiner Elf neue Kräfte freigesetzt in den vergangenen Wochen. Die Fans zeigten dagegen übrigens im Olympiastadion ihre Abneigung gegen den Investor Hasan Kivran. Der unterstützte den Klub jahrelang, will ihm aber nun kein weiteres Geld zukommen lassen. Auf einem Plakat stand: "Wir kommen bald wieder. Aber diesmal ohne Kivran."