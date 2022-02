3. Liga: 1860 München verliert Stadtderby gegen Türkgücü

Nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage hat der TSV 1860 München bei Türkgücü wieder einmal das Nachsehen gehabt. Die Aufholjagd Richtung Aufstiegsplätze ist erst einmal zu Ende. Türkgücü hingegen hat für den Moment die Abstiegsplätze verlassen, allerdings droht wegen der Insolvenz ja noch ein Punktabzug.

Nur je eine Torchance in der ersten Halbzeit

Beide Mannschaften zeigten sich in der ersten Halbzeit kaum im letzten Spieldrittel. Die beste Torgelegenheit für die Löwen war (22.) ein ein Schuss von Yannick Deichmann, den Franco Flückiger um den den Pfosten lenkte. Auf der anderen Seite verpasste Albion Vrenezi (28.) nach einer starken Einzelaktion den Führungstreffer.

Türkgücü geht mit 2:0 in Führung, zu später Anschlusstreffer

In den zweiten 45 Minuten war vorne mehr geboten. Philip Türpitz knallte die Kugel (58.) ans Außennetz. Richard Neudecker versuchte den Abschluss, scheiterte aber am Türkgücü-Keeper. Nachdem die Löwen den Ball an der Strafraumgrenze nicht unter Kontrolle bekamen, landete ein weiterer missglückter Klärungsversuch von Phillipp Steinhart bei Eric Hottmann. Der nahm das Leder in der Luft an, legte es sich zurecht und hämmerte den Ball (77.) per Seitfallzieher unhaltbar in die Maschen. Wenig später (85.) legte Sercan Sararer per Foulelfmeter nach zur 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer durch Richard Neudecker (90.) kam zu spät. Die Nachspielzeit änderte nichts mehr an der Niederlage der Löwen.