3. Liga: Türkgücü München besiegt Viktoria Köln mit 2:0

Mit dem 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln am 19. Spieltag gelang es Aufsteiger Türkgücü, an die Spitzengruppe der dritten Liga heranzurücken. In einer Partie ohne viele Highlights zeigten sich die Gäste am Ende als die effektivere Mannschaft - aus drei Chancen machte die Mannschaft von Alexander Schmidt im zweiten Durchgang zwei Tore. Sercan Sararer (48.) und ein Last-Minute Treffer von Petar Slišković sorgten für den Sieg.

Erste Halbzeit verlief zäh

Nach einer auf beiden Seiten zurückhaltenden ersten Halbzeit gingen Viktoria Köln und Türkgücü München zunächst torlos in die Kabinen. Aufgrund guter Defensivleistungen beider Mannschaften gab es kaum klare Torchancen. Die beste Kölner Gelegenheit hatte Michael Seaton, dessen Abschluss in der 24. Minute kurz vor dem Kasten abgeblockt wurde. Kurz vor der Pause gab Petar Slišković den gefährlichsten Torschuss für die Gäste ab.

Cleveres Spiel sichert Türkgücü-Sieg

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel und einem Blitzstart von Türkgücü traf Sararer eiskalt zum 1:0 (48.). Köln verlor im Angriff den Ball, was für die Hausherren mit einem schnellen Gegenstoß und dem Führungstreffer für den Aufsteiger bestraft wurde. Im weiteren Spielverlauf konzentrierten sich die Münchener - mit dem Führungstreffer im Kreuz - auf ihre Defensive und versuchten mit einigen taktischen Fouls, Köln vom eigenen Tor fernzuhalten. Dennoch baute Slišković die Führung kurz vor Ende sogar noch zum 2:0 (90.) aus. Aaron Berzel steckte das Leder auf in der linken Strafraumhälfte durch und fand glücklich Slišković. Der fackelte nicht lang und schob aus sieben Metern flach in den Kasten ein und sorgte mit seinem 12. Saisontreffer für die vorzeitige Entscheidung.

Damit rückt Türkgücü München vorerst bis auf den vierten Platz vor und ist bei einem Spiel weniger punktgleich mit 1860 München.

Viktoria Köln - Türkgücü München 0:2 (0:0)

Köln: Mielitz - Koronkiewicz, Rossmann, Hajrovic, Stellwagen - Fritz, Klefisch (64. Thiele) - Cueto (77. Risse), Wunderlich, Holzweiler - Seaton (64. Bunjaku) - Trainer: Dotchev

Türkgücü: Vollath - Park, Sorge, Kusic, Zorba - Stangl (56. Gorzel), Berzel, Erhardt (83. Alkan), Kircicek - Sararer (61. Sijaric), Petar Sliskovic - Trainer: Schmidt

Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz)

Zuschauer: keine