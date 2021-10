3. Liga: Türkgücü München verliert kurz vor Schluss mit 0:1

Die Niedersachsen versuchten die Flucht nach vorne. In der elften Minute hatte Türkgücü Glück, dass es keinen Elfmeter für Meppen gab. Moritz Kuhn rannte im Strafraum Lukas Krüger um. Doch Schiedsrichter Nicolas Winter ahndete das vermeintliche Foul nicht. Danach wurden die Oberbayern aktiver. Doch auch auf der anderen Seite scheiterten die meisten Angriffe bereits im Ansatz. Der bereits verwarnte Paterson Chato (37.) konnte einen Konter über den schnellen René Guder nur mit einem Foul stoppen und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl retteten die Oberbayern das torlose Remis in die Halbzeitpause.

Meppen vergibt zahlreiche Chancen

In der zweiten Hälfte nahm die Partie aus Sicht der Hausherren mehr Fahrt auf. Lukas Krüger köpfte die Kugel (55.) aus fünf Metern an den Pfosten. Ole Käuper schickte das Leder (62.) aus kurzer Distanz nur knapp am Aluminium vorbei. René Vollath bewahrte sein Team mit einer Glanzparade (67.) gegen einen Kopfball von Morgan Faßbender vor dem Rückstand.

Türkgücü vergibt den Lucky Punch, Meppen macht ihn

Fast wäre Petar Slisković der überraschende Führungstreffer gelungen, sein Schuss aus zehn Metern Torentfernung ging aber (80.) knapp am Tor vorbei. Seine nächste Chance (86.) wurde vom Meppener Keeper Erik Domaschke abgefangen. Richard Sukuta-Pasu (88.) hingegen glückte der Lucky Punch, er lenkte die Kugel mit dem Hinterkopf ein zum 1:0-Siegtreffer.