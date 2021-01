3. Liga: Türkgücü München unterliegt Waldhof Mannheim

Der Gastgeber kam zunächst besser ins Spiel und suchte gleich den Weg nach vorne, aber es war Mannheim, das nach einem Standard etwas überraschend, aber nicht unverdient, in Führung ging. Marcel Seegert kam nach einem langen Freistoß aus dem rechten Halbfeld am Fünfer viel zu frei zum Kopfball, René Vollath konnte aber zunächst glänzend parieren. Den Abraller knallte Garcia aus zehn Metern ins lange Eck, Costly hielt aber noch entscheidend die Hacke rein und fälschte das Leder links unten in die Maschen ab.

Waldhof wurde nach den verschlafenen Anfangsminuten immer besser, gegen Ende des ersten Durchgangs neutralisierten sich beide Teams dann aber so sehr, dass niemand mehr wirkliche Nadelstiche setzen konnte. Mit einer knappen 1:0-Führung ging der SV Waldhof bei Türkgücü München in die Kabine.