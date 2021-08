3. Liga: Türkgücü München unterliegt Osnabrück mit 0:3

Es ging flott los im Stadion an der Grünwalder Straße. Erst schnupperten die Gäste an der Führung. Marc Heider tauchte (3.) allein vor dem Türkgücü-Keeper René Vollath auf und zielte rechts vorbei. Auf der anderen Seite zog Sercan Sararer (8.) an Maurice Trapp vorbei, der Osnabrücker Keeper Philipp Kühn konnte den platzierten Schuss abwehren.

Klaas und Heider bringen Osnabrück in Front

Im Laufe der abwechslungsreichen und ausgeglichenen Partie nutzten dann aber die Gäste ihre Chancen effektiver. Sebastian Klaas brachte die Kugel (25.) links unten ins Tor. Marc Heider umkurvte (32.) im Strafraum den Torhüter Vollath und schob die Kugel über die Linie ein zum 2:0. Obwohl Türkgücü trotz dem Rückstand bis zur Halbzeitpause nochmals den Ton angab, konnten die Hausherren das nicht zum Anschlusstreffer nutzen.

Kleinhansl legt nach, Vrenezi vergibt

Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach. Florian Kleinhansl hämmerte den Ball in die rechte untere Ecke ein zum 3:0. Albion Vrenezi gab von halblinks herein den acht Meter vor dem VfL-Tor völlig freistehenden Sararer, doch der (65.) traf den Kopfball nicht richtig, der flog weit am Tor vorbei. Damit konnten die Gäste ihren komfortablen Vorsprung leicht über die Zeit bringen.