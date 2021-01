3. Liga: Türkgücü München und FC Bayern II trennen sich torlos

Im Münchener Stadtduell zum Auftakt des 20. Spieltags trennen sich Türkgücü und die zweite Mannschaft des FC Bayern leistungsgerecht mit 0:0. So steht für die Gastgeber dank einer überragenden Defensive das zweite 0:0 und die sechste ungeschlagene Partie in Folge, in denen der Aufsteiger schon seit über 400 Minuten kein Gegentor kassiert hat.

Die hinten wieder einmal sicher stehenden Gastgeber ließen die Bayern kombinieren, waren aber in den entscheidenden Momenten stets zur Stelle. Selbst probierte es der Aufsteiger vor allem durch schnelle Konter und erspielte sich so auch die besseren Chancen.

Slišković schießt am leeren Tor vorbei

Insgesamt hatte der FCB mehr vom Spiel, spielte sich jedoch mit Ausnahme einer kurzen Drangphase nach der Halbzeit kaum gefährlich in den Sechzehner der Gastgeber. Türkgücü vergab aber schon vor der Pause die beste Chance der Partie, als Petar Slišković das leere Tor der Bayern verfehlte (28.).

Für den FCB näherte sich Omar Stanišić einmal aus kurzer Distanz per Kopfball an (71.), doch der überzeugende Türkgücü-Keeper René Vollath vereitelte auch diese Möglichkeit.

Türkgücü bleibt vierter hinter TSV 1860

Mit 32 Punkten bleibt Türkgücü Tabellenvierter hinter dem weiteren Stadtrivalen 1860 (33). Die Zweite des Triple-Gewinners FC Bayern, in der Vorsaison nicht aufstiegsberechtigter Meister der 3. Liga, rangiert mit 24 Zählern im Mittelfeld. Der amtierende Meister empfängt schon am Dienstag mit dem SC Verl den nächsten Aufsteiger, während sich Türkgücü in Kaiserslautern näher an die Aufstiegsränge heranrobben kann.