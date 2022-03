3. Liga: Türkgücü München stellt Spielbetrieb ein

Viele hatten damit gerechnet, jetzt ist es amtlich: Türkgücü München stellt mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb in der 3. Liga ein. In einer Pressemitteilung des Vereins heißt es:

"Die Türkgücü München Fußball GmbH & Co. KGaA muss den Spielbetrieb in der 3. Liga mit Ablauf des Monats März 2022 einstellen. Das hat die Vereinsführung in Anwesenheit des vorläufigen Insolvenzverwalters Dr. Max Liebig der Mannschaft und den Mitarbeitern des Vereins am heutigen Donnerstagvormittag in einer Betriebsversammlung mitgeteilt."

Zukunft völlig offen

Den Münchnern waren in dieser Saison wegen Insolvenzantrags und eines Auflagenverstoßes insgesamt elf Zähler abgezogen worden. Diese Strafe sei aber "nicht mehr relevant", schrieb der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

In den letzten Wochen suchte der Verein einen neuen Investor - vergeblich. "Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat. Das hat auch potenzielle Geldgeber beeindruckt, die jedoch schlussendlich durch das hohe Risiko eines Abstiegs in Folge des drohenden Punktabzugs abgeschreckt wurden", erklärt Geschäftsführer Max Kothny die erfolglose Suche nach einem neuen Geldgeber.

Wie es für Türkgücü nun weitergeht, ist völlig offen. In den kommenden Wochen werde sich entscheiden, "ob und in welcher Liga" man in der neuen Saison den Neustart angehen werde."

Weitreichende Folgen für die 3. Liga

Mit der Einstellung des Spielbetriebs werden alle bisherigen Partien mit Türkgücü annulliert. Vor allem der TSV 1860 München profitiert davon: Die Löwen spielten gegen den Lokalrivalen können einmal Unentschieden und kassierten eine herbe Niederlage - jetzt können diese Ergebnisse gestrichen werden. 1860 fehlt damit nur noch zwei Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Für Saarbrücken ist der Rückzug der Münchner dagegen ein ein Rückschlag: Der Aufstiegskandidat verliert sechs Punkte und rutscht von Platz drei auf vier hinter Braunschweig, das wie Magdeburg und Kaiserslautern drei Zähler verliert.

Auch im Tabellenkeller bleibt das Ausscheiden von Türkgücü nicht folgenlos: Der Rückstand der Würzburger Kickers auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun vier statt drei Punkte.