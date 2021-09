3. Liga: Türkgücü München patzt bei Waldhof Mannheim

Zu Beginn der Partie zeigte sich Türkgücü München noch forsch und angriffslustig, spätestens aber ab der 20. Minute aber übernahm Waldhof Mannheim mit der Unterstützung der Fans das Kommando.

Den Hausherren gelangen einige gute Offensivaktionen, nur der richtige Abschluss fehlte. Türkgücü-Keeper René Vollath und sein Gegenüber Timo Königsmann wurden in den ersten 45 Minuten selten gefordert.

Mannheim zu stark für Türkgücü

In der zweiten Hälfte gehörte die Anfangsphase den Münchnern. Aber die gut herausgespielten Chancen konnten sie nicht nutzen. Nach gut einer Stunde wurde Mannheim stärker und ging in der 68. Minute durch Dominik Martinovic in Führung. Knapp fünf Minuten später erhöhten die Hausherren auf 2:0. Beim Treffer von Joseph Boyamba sah die Türkgücü-Abwehr nicht gut aus. Kurz vor Schluss erzielte Adrien Lebeau den 3:0-Endstand.

Für Türkgücü München war es nach der 0:3-Heimpleite gegen den VfL Osnabrück die zweite Niederlage in Folge. Mit neun Punkten belegen die Münchner nun den zwölften Platz.