3. Liga: Türkgücü München kassiert erste Saisonniederlage

Der 1. FC Magdeburg hat nach einem völlig misslungenen Saisonstart in der 3. Fußball-Liga ein Lebenszeichen gesendet und den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Hoßmang gewann nach zuletzt vier sieglosen Partien gegen Aufsteiger Türkgücü München mit 2:0 (1:0) und verließ die Abstiegsränge. Für Türkgücü war es im fünften Spiel die erste Niederlage, die Münchner sind mit sechs Zählern Zehnter. Andreas Müller (31.) brachte die Gastgeber in Führung. Kai Brünker (81.) erhöhte in der Schlussphase.