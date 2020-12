3. Liga: Türkgücü München gewinnt Schlammschlacht in Meppen

Meppen gelingt nur der zwischenzeitliche Ausgleich

Beide Mannschaften stellte sich rasch auf den tiefen Boden ein. Kilian Fischer erwischte einen schnell ausgeführten Einwurf, zeigte einen feinen Lauf auf der rechten Seite und flankte gefühlvoll auf Petar Slisković. Der verwandelte (15.) seinen elften Saisontreffer zum 1:0 für Türkgücü. Kurz nachdem der Meppener Kapitän Florian Egerer (38.) verletzt den Platz verlassen musste, schaffte Lars Bünning (41.) den Ausgleichstreffer. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Furkan Kircicek brachte Türkgücü (43.) noch vor dem Pausenpfiff wieder in Führung.

Sorge macht den Deckel drauf

Meppen ging die zweite Halbzeit aktiver an, aber auch die Oberbayern traten rasch wieder in den Mittelpunkt. So sprang eine Kopfballverlängerung von Aaron Berzel, abgefälscht (52.) durch einen gegnerischen Abwehrspieler, an die Querlatte. Obwohl die Hausherren noch mehr ins Spiel kamen, schafften sie keine Annäherung an den Strafraum. Das gelang jedoch Türkgücü. Alexander Sorge verwandelte (70.) aus fünf Metern zum 3:1. Nico Gorzel machte in der Nachspielzeit mit seinem 4:1 für die Oberbayern den Deckel drauf.