3. Liga: Türkgücü hat gegen den Halleschen FC wenig zu melden

Derstroff trifft zum Doppelpack

Auch in der zweiten Hälfte bemühten sich die Münchner, doch der Ertrag blieb aus. Lindenhahn schickte einen Freistoß in den Strafraum, den die Heimelf genau vor die Füße von Derstroff köpfte. Aus 18 Metern zog er einfach mal per Vollspann ab. Sein Schuss wurde entscheidend von Türkgücüs Alexander Sorge abgefälscht. Der Doppelpack für Derstorff und eine fasst aussichtslose Ausgangslage für Türkgücü. Es stand am Ende verdient 3:0 für die Gäste aus Sachsen-Anhalt.