3. Liga: Türkgücü gibt die Partie in Duisburg aus der Hand

Lucas Röser schoss die Oberbayern in der achten Minute in Führung, als er einen tiefen Pass von Sebastian Maier eiskalt verwandelte. Kurz vor der Halbzeitpause klingelte es noch einmal im Kasten der Gastgeber. Maier flankte aus dem linken Halbfeld an den kurzen Pfosten, wo Maxime Awoudja fast unbedrängt aus knapp sechs Metern zum souveränen 2:0-Pausenstand einköpfen konnte (41.).

Duisburg dreht das Spiel in 45 Minuten

Nach dem Seitenwechsel bot sich allerdings ein komplett anderes Bild. Der sonst so sichere René Vollath patzte und kickte die Kugel vor die Füße von Aziz Bouhaddouz, der aus sechs Metern eiskalt zum 2:1 verkürzte (47). Dem Duisburger Kapitän Moritz Stoppelkamp gelang in der 66. Minute per Elfmeter der Ausgleich. Orhan Ademi sorgte (89.) für den späten Siegtreffer.