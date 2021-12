3. Liga: Türkgücü gelingt Last-Minute-Ausgleich gegen Verl

Türkgücü gibt die 1:0-Führung aus der Hand

Türkgücü begann den zweiten Spielabschnitt stark und ging (56.) durch einen Treffer von Andy Irving in Führung. Dann ließen die Münchner aber den 1,94-Meter-Mann Sapina sträflich frei zum Schuss kommen. Aus vier Metern konnte er die Kugel (63.) problemlos zum Ausgleich einköpfen. Drei Minuten später (66.) brachte Akono seinen fünften Abschlussversuch dieser Partie ins Ziel.

Hottmann gelingt der Last-Minute-Ausgleich

In der Schlussphase zeichnete sich Eric Hottmann aus. Zuerst (66.) köpfte er noch an den Pfosten. In der Nachspielzeit (90. +2) knallte er dann aber einen Abpraller aus sechs Metern ins Eck zum Ausgleichstreffer.

Damit bleibt Türkgücü (21 Punkte) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz vor Verl (19 Punkte). Dahinter liegen mit einem Spiel weniger der MSV Duisburg und die Würzburger Kickers (17 Punkte).