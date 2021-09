3. Liga: Türkgücü entlässt Trainer Ruman - Hyballa neuer Coach

Peter Hyballa wird Nachfolger

Ein Nachfolger steht schon bereit. Peter Hyballa, ehemaliger Trainer von NAC Breda und Wisla Krakau. Er ist nach Reiner Maurer, Alexander Schmidt, Serdar Dayat und Ruman der fünfte Türkgücü-Cheftrainer in nur 14 Monaten - zudem kam zweimal noch interimsweise Andreas Pummer dazu. Zuletzt stand Hyballa beim dänischen Zweitligisten Esbjerg fB unter Vertrag.

Dort kündigte Hyballa nach nur drei Monaten, nachdem 21 Spieler des Klubs dem 45-Jährigen in einem offenen Brief das Misstrauen ausgesprochen hatten. Sie kritisierten die Trainingsmethoden sowie die fachlichen und menschlichen Qualitäten des Chefcoaches.

Kothny: Hyballa "taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann"

Hyballa, der die Anschuldigungen in dem Brief zurückgewiesen und "Rufmord" genannt hatte, bezeichnet sich selbst als Arbeiter- und Malochertrainer. Kothny gibt sich optimistisch, mit dem neuen Coach nun bessere Ergebnisse erzielen zu können: "Wir haben mit Peter Hyballa sehr gute Gespräche geführt und glauben, dass er taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann ist, um in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verfolgen und umzusetzen."

Sein erstes Spiel wird er am Sonntag zuhause gegen Borussia Dortmund II (Ab 13 Uhr im Liveticker) bestreiten. Die beiden bisherigen Co-Trainer Nicolas Masetzky und Alper Kayabunar bleiben im Amt.