3. Liga: Türkgücü beendet nach Hyballa-Rauswurf Niederlagenserie

Wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Peter Hyballa hatten Alper Kayabunar und Nicolas Masetzky als Interimslösung übernommen. Die große Wende mit einem Sieg schafften sie zwar noch nicht. Aber immerhin verbuchte Türkgücü gegen Zwickau mit dem 2:2 nach vier Pleiten in Folge wieder einmal einen Punktgewinn. Jetzt trennen die Münchner zwei Zähler von den Abstiegsplätzen.

Zwickauer Führung nach Torhüter-Patzer, Ausgleich vor der Halbzeit

Nach einer Viertelstunde Abtasten nahm die Partie Fahrt auf und Türkgücü verbuchte erste Vorteile Vorteile für sich. Nach einer schönen Hereingabe setzte Boubacar Barry (19.) einen Kopfball knapp vorbei, wenig später (23.) zielte er scharf neben den linken Pfosten. Der Führungstreffer gelang aber völlig überraschend dem FSV Zickau. Der Türkgücü-Keeper René Vollath hatte einen völlig missglückten Abwehrversuch genau auf den Fuß von Johan Gómez am Elfmeterpunkt abgelegt. Der vollendete (31.) volley in den rechten Winkel. Sercan Sararer sorgte aber rechtzeitig vor der Halbzeit für den Ausgleichstreffer. Er chippte die Kugel (43.) nach der perfekten Hereingabe durch Andy Irving über den herausstürmenden FSV-Keeper Matti Kamenz hinweg ins Netz.

FSV schlägt erneut zu, kassiert aber den Ausgleich per Eigentor

Die Gäste kamen aktiver aus der Kabine. Den Hausherren fehlt es im zweiten Durchgang hingegen an der offensiven Durchschlagskraft. Johan Gómez (53.) belohnte die Zwickauer Bemühungen durch den erneuten Führungstreffer. Dominic Baumann geriet bei einem Volleyschuss (58.) in Rücklage, sonst hätte es wahrscheinlich 3:1 gestanden. Der eingewechselte Eric Hottmann setzt sich links im Strafraum stark bis zur Grundlinie durch und spielte so scharf an den ersten Pfosten, dass Max Reinthaler (88.) die Kugel unglücklich an seinem eigenen Keeper vorbei ins Netz lenkte.