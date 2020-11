3. Liga: TSV 1860 verspielt Führung in Dresden

Mölders lässt Großchance liegen - Dresden bestraft 1860

Nach der Halbzeit war Dynamo die aktivere Mannschaft in einer temporeichen Anfangsphase. Die erste gute Torgelegenheit hatten aber die Gäste: Erik Tallig überlupfte die Abwehr in den Lauf von Saschsa Mölders, der per Direktabnahme sein Glück versucht. Broll konnte den Linksschuss aus wenigen Metern jedoch blocken (48.).

Der eingewechselte Ransford-Yeboah Königsdörffer sorgte etwas später für die Entscheidung: Nach einer Ecke war er zur Stelle und besiegelte die erste Auswärtsniederlage der Löwen in dieser Spielzeit.