3. Liga: TSV 1860 schlägt Würzburg zum Auftakt

Würzburg vergibt zwei "Hundertprozentige"

Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner wird vor allem zwei huindertprozentigen Torchancen nachtrauern: Beim Stand von 0:0 lief Moritz Heinrich, Neuzugang von der SpVgg Unterhaching, alleine auf 1860-Keeper Tom Kretzschmar (vertrat den gesperrten Marco Hiller) zu. Der Torhüter bekam in der Szene, die an Thomas Müllers Großchance gegen England bei der EURO erinnerte, irgendwie die Finger an den Ball und verhinderte den frühen Rückstand (8.).

In der zweiten Halbzeit vergab Würzburg dann die zweite Riesenchance, als Christian Strohdiek nach einem indirekten Freistoß im 1860er-Strafraum der Ball über den Schlappen rutschte (72.).