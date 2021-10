3. Liga: TSV 1860 München zum siebten Mal ohne Dreier

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und auch torlos. Dabei hatten beide Teams durchaus ihre Chancen.

Die erste wehrte 1860-Keeper Marco Hiller (3.) durch einen starken Reflex gegen Saarbrückens Kapitän Manuel Zeitz ab. Nach einem Distanzschuss von Sascha Mölders (9.) musste sich Daniel Batz gehörig strecken. In der 24. Minute zog der momentan etwas glücklose Löwentorjäger erneut ab und zielte haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Nachdem Adriano Grimaldi von Niklas Lang (35.) im Strafraum am Trikot gezogen wurde, ging der Saarbückener zu Boden. Schiedsrichter Patrick Kessel wertete den Einsatz aber als nicht elfmeterreif.

Löwen-Führung durch Biankadi nach schönem Spielzug

Im zweiten Spielabschnitt ging es richtig zur Sache. Fabian Greilinger köpfte (51.) über das leere Tor. Ein Schlenzer von Minos Gouras (56.) knallte an den Pfosten. Dann zappelte die Kugel doch im Kasten. Nach einem schönen Spielzug der Löwen hämmerte Merveille Biankadi das Leder (58.) aus acht Metern mit einem strammen flachen Schuss in die rechte Torecke zur 1:0-Führung.

Ausgleich durch ärgerlichen Strafstoß

Durch einen Elfmeter gelang Julian Günther-Schmidt dann aber (81.) der Ausgleich. Stephan Salger hat seinen Arm gegen Robin Scheu im Fünfmeterraum etwas zu weit ausgestreckt und so den Strafstoß erzwungen. Saarbrücken drückte weiter, Hiller rettete (88.) gegen Günther-Schmidt. Auch in der Nachspielzeit schaffte keine der beiden Mannschaften den Lucky Punch.