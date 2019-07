3. Liga: TSV 1860 München vor schwerer Auswärtsaufgabe

Dass die Eintracht aber doch zu packen ist, zeigen die Ergebnisse der letzten Saison. Da holten die Löwen in Braunschweig ein 1:1 und gewannen zu Hause 2:0. Entsprechend selbstbewusst gehen die Münchner in die Partie. "Mit einem Punkt bin ich nicht zufrieden. Ich will in Braunschweig gewinnen", sagte 1860-Trainer Daniel Bierofka.

Gebhart in der Startelf?

Ob Rückkehrer und Fan-Liebling Timo Gebhart von Anfang an auflaufen wird, schloss der Löwen-Coach nicht aus. "Timo trainiert nun auch schon eine Woche länger und ist für mich eine Option für die Startelf", so der Coach. Beim Saisonauftakt kam Gebhart erst in der 80. Minute ins Spiel. Nun könnte er im offensiven Mittelfeld die Offensivprobleme der Münchner richten.

BR Sport das Spiel Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München am Samstag live ab 14 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.