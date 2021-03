3. Liga: TSV 1860 München überrollt Halleschen FC

In der schnellen Partie am 28. Spieltag der dritten Liga ging der TSV 1860 München beim Hallerschen FC bereits mit einer 3:0-Führung in die Kabinen. Bei der Dominanz der Löwen konnte es sich Phillipp Steinhart sogar erlauben, einen Elfmeter samt Nachschuss zu vergeben.

Erstes Tor nach 46 Sekunden

Die Löwen erwischten dabei einen Blitzstart. Gleich in der ersten Minute wurde Marius Willschs Flanke auf die Latte abgefälscht und sprang zu Merveille Biankadi. Dieser bediente Keanu Staude, der in kurzer Distanz erfolgreich zum Abschluss kam. Der TSV war weiter spielbestimmend, folgerichtig traf Biankadi in der 37. Minute selbst zum verdienten 2:0.

Ein erfolgreicher Distanzschuss von Dennis Dressel sorgte kurz vor dem Halbzeitpfiff für den klaren 3:0-Pausenstand. Ergebnisentsprechend hatten die Löwen den Gastgeber auch in der zweiten Halbzeit gut im Griff. In der 64. Minute verfolgte Sascha Mölders Stipe Vučur, der den Ball beiläufig für den Torwart ablegte. Mölders jagte dazwischen und lupfte die Kugel ein paar Zentimeter über das ausgestreckte Bein von Müller hinweg zum 4:0.

Damit konnte 1860 den Rückstand auf die Aufstiegsränge vorübergehend auf sieben Punkte verkürzen.