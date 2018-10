27.10.2018, 11:56 Uhr

3. Liga: TSV 1860 München trifft auf Großaspach

Am Sonntag trifft der TSV 1860 München auf die SG Sonnenhof Großaspach. Zuletzt gab es zwei Siege für die Löwen in der 3. Liga. Mit einem weiteren Dreier könnte das Team von Daniel Bierofka näher an die Aufstiegsränge heranrücken.