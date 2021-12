3. Liga: TSV 1860 München schlägt die Würzburger Kickers mit 3:0

Nach einigen Minuten des Abtastens kamen die Würzburger Kickers besser ins Spiel. Die Treffer machten aber die Löwen. Per Doppelschlag nach rund einer halben Stunde und einem weiteren Treffer in der zweiten Halbzeit sorgte der TSV 1860 München für einen 3:0-Sieg. München hat damit vier der letzten sechs Spiele gewonnen und klettert auf Rang zehn. Würzburg hingegen droht als Tabellen-Vorletzter der zweite Abstieg in Folge.

Im Gegensatz zu Würzburg nutzt München die Chancen

Den ersten Abschlussversuch zeigte David Kopacz (8.) mit einem Fernschuss aus 25 Metern, der ging nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Der freistehende Mirnes Pepić scheiterte (10.) aus sechs Metern nur am glänzend reagierenden Löwenkeeper Marco Hiller. Wegen einer Abseitsstellung zählte ein Treffer von Kopacz (13.) nicht. Nach zwanzig Minuten zeigte sich der ansonsten ziemlich passive TSV 1860 erstmals vorne, die Ecke brachte jedoch nichts ein. Den ersten hochkarätigen Schuss der Löwen verwandelte Marcel Bär (32.) zur überraschenden 1:0-Führung. Nach dem nächsten Konter legte (37.) Stefan Lex nach zum 2:0. Die Kickers hatten zwar durchaus Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Eine davon parierte Hiller (40.) durch eine Flugparade.

Bär legt seinen zweiten Treffer nach

Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine ziemlich zerfahrene Partie. Die Löwen mussten nicht mehr und den Würzburgern fiel absolut nichts mehr ein gegen diese 1860-Abwehr. Einen der seltenen Vorstöße nutzte Bär aber eiskalt und machte (73.) mit dem 3:0 den Deckel drauf.